На Хмельнитчине сбили еще один "шахед"

В небе над Хмельницкой областью утром 16 октября силы противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник типа «Shahed», обошлось без пострадавших, сообщил председатель ОВА Сергей Тюрин, передает УНН.

Сегодня утром, во время очередного сигнала «Воздушная тревога», наши силы ПВО сбили 1 вражеский БпЛА типа «Shahed». Места падения обломков устанавливаются. По состоянию на этот час обращений о травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало