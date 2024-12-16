На Хмельнитчине сбили еще один "шахед"
Киев • УНН
Силы ПВО сбили беспилотник типа «Shahed» над Хмельницкой областью утром 16 октября. По информации главы ОГА, пострадавших и повреждений имущества нет, места падения обломков устанавливаются.
В небе над Хмельницкой областью утром 16 октября силы противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник типа «Shahed», обошлось без пострадавших, сообщил председатель ОВА Сергей Тюрин, передает УНН.
Сегодня утром, во время очередного сигнала «Воздушная тревога», наши силы ПВО сбили 1 вражеский БпЛА типа «Shahed». Места падения обломков устанавливаются. По состоянию на этот час обращений о травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало
Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области утром 16 декабря прогремели взрывы.
Перед этим Тюрин сообщал, что утром над регионом уничтожили 3 вражеских БпЛА типа «Shahed».