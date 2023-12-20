На Херсонщине Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма

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Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп
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Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп

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Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников
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Ускорение процесса, оптовые цены, доставка свежих продуктов - предприниматель об инициативе Минобороны проводить тендеры без посредников

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В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа
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В Соломенском районе столицы в пятиэтажке, предварительно, произошла утечка газа

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Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп
  •  133654 просмотра

Продажа имущества ликвидируемого банка после расчетов со всеми кредиторами не нужна, это обременяет ФГВФЛ - нардеп

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В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований
19 декабря  •  141432 просмотра

В Украине в этом году уже около 210 производств из-за хищения гуманитарной помощи и пожертвований

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Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями
19 декабря  •  142231 просмотра

Расширение производства, инвестиции, дополнительные рабочие места - Ассоциация производителей молока об инициативе Минобороны больше сотрудничать с отечественными производителями

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Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса
19 декабря  •  137792 просмотра

Блокировка налоговых накладных: в абсолютном большинстве случаев налоговая проигрывает в судах по искам бизнеса

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Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат
18 декабря  •  151950 просмотра

Акционерам ликвидируемых банков нужно дать право распоряжаться имуществом после выплаты всех обязательств - адвокат

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Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников
18 декабря  •  147395 просмотра

Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

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Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка
18 декабря  •  140853 просмотра

Криптовалюты и традиционные банки: эксперт о взаимодействии, открывающем путь к трансформации финансового рынка

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Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов
18 декабря  •  133409 просмотра

Наличие посредников в тендерах Минобороны всегда повышает стоимость продукции и манипулирует условиями поставки - компания-производитель рыбных консервов

Эксклюзив
Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист
18 декабря  •  123603 просмотра

Украинские адвокаты не имеют особого статуса в рф - юрист

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Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений
18 декабря  •  115149 просмотра

Киевский метрополитен: нет станций, требующих срочного ремонта в части нарушения герметизации сооружений

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Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам
18 декабря  •  107867 просмотра

Никаких неудобств для людей: депутаты и экологи убедились, что резервуар для хранения технологических вод в Винницкой области будут строить по международным стандартам

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На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция
15 декабря  •  237758 просмотра

На фоне инцидента на Закарпатье будет наработан механизм усиления мер безопасности в государственных учреждениях - Нацполиция

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Новости по теме

На Херсонщине Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма

Силы обороны Украины расширяют свои позиции в Херсоне и отбили многочисленные вражеские атаки в разных регионах, несмотря на то, что россия продолжает ракетные и воздушные удары как по военным, так и по гражданским объектам, что приводит к жертвам среди мирного населения и повреждению инфраструктуры.

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На Херсонщине Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма

В Мариуполе после "хлопка" оккупанты усилили охрану военных баз - Андрющенко

После недавних атак в Мариуполе россияне значительно усилили безопасность своих военных баз, добавив средства наблюдения и укрепления.

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В Мариуполе после "хлопка" оккупанты усилили охрану военных баз - Андрющенко

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20 декабря ночью город Очаков подвергся вражескому артиллерийскому обстрелу, без жертв.

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Очаков ночью подвергся вражеской атаке из артиллерии - ОВА

Навести порядок: почему партию Гройсмана в Винницкой области стоило оторвать от бюджетного пирога

Председатель Винницкой областной военной администрации подписал бюджет региона, не вынося его на сессию. Жители Винницкой области в этом вопросе стали на сторону руководителя исполнительной власти области, а не политической силы Владимира Гройсмана.

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Навести порядок: почему партию Гройсмана в Винницкой области стоило оторвать от бюджетного пирога

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По меньшей мере 131 человек погиб в результате землетрясения в Китае

В результате сильного землетрясения на северо-западе Китая погиб по меньшей мере 131 человек, также многие люди оказались под завалами в условиях низких температур. Землетрясение поразило провинции Ганьсу и Цинхай, повредив тысячи домов.

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По меньшей мере 131 человек погиб в результате землетрясения в Китае

Япония может передать США ракеты для Patriot для того, чтобы Вашингтон направил больше ПВО Украине - СМИ

Япония планирует изменить свою политику военного экспорта и отправить ракеты Patriot в США, что позволит Вашингтону обеспечить дополнительную противовоздушную оборону Украины.

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Япония может передать США ракеты для Patriot для того, чтобы Вашингтон направил больше ПВО Украине - СМИ

Генассамблея ООН осудила нарушение россией прав человека на оккупированных территориях

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую нарушение россией прав человека на временно оккупированных территориях Украины, требует прекратить принудительные депортации и вернуть украинских детей и гражданских заложников.

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Генассамблея ООН осудила нарушение россией прав человека на оккупированных территориях

россияне ранили еще одного гражданского в Донецкой области

Российские войска ранили одного гражданского в Красногоровке Донецкой области 19 декабря. Общее количество жертв в регионе с начала вторжения составляет 1792 погибших и 4382 раненых.

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россияне ранили еще одного гражданского в Донецкой области

Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп

Нардеп считает, что Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали.

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Верховный Суд необходимо очистить от судей, которые себя скомпрометировали - нардеп