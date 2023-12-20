На Херсонщине Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма, информирует Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, осуществляет обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства, - говорится в сообщении.

Детали

За прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений. В общем враг нанес 1 ракетный и 26 авиационных ударов, совершил 87 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Вследствие российских террористических атак, к сожалению сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные ударам подверглись: Синьковка Харьковской области; Новолюбовка Луганской области и Малая Токмачка, Роботино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага вблизи Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 6 атак противника в районах Серебрянского лесничества Луганской области и восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 12 атак противника возле Богдановки, Клищеевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Так, отбито 26 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 9 атак южнее Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 13 атак противника.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника западнее Новопокровки и Роботино Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 3 артиллерийских средства и 4 склада боеприпасов противника.

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