В Херсонской области больше суток искали подростков, сбежавших на свидание

КИЕВ. 3 октября. УНН. Два друга 13 и 15 лет сбежали по обучению еще 30 сентября и домой в одно из сел Бериславского района не вернулись. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Херсонской области.