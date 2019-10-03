В Херсонской области больше суток искали подростков, сбежавших на свидание
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Два друга 13 и 15 лет сбежали по обучению еще 30 сентября и домой в одно из сел Бериславского района не вернулись. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Херсонской области.
"Работники полиции пообщались с многочисленными друзьями ребят. Те рассказали, что подростки якобы познакомились с двумя девушками в социальной сети и собирались к ним в гости. Где живут эти девушки и кто они, никто не знал. Некоторые из детей сообщил, что девушки якобы с Великоалександровского района ", - говорится в сообщении.
Но в ходе опроса водителей рейсовых автобусов стало известно, что похожих ребят видели в автобусе, который направлялся в Нижнесерогозский район. Поэтому круг поисков расширился и подростков, кроме ювенальных полицейских, искали работники Бериславского отдела полиции, Великоолександривского и Нижнесерогозского отделений полиции.
Активные поисковые мероприятия дали результат. Сегодня поступило сообщение, что ребят видели в одном из сел Нижнесерогозского района. Во время проверки информация подтвердилась.
Несовершеннолетних обнаружили в доме их нового друга. С ребятами было все хорошо. Они объяснили полицейским, что в социальной сети познакомились с девушками и те пригласили их в гости. У 13-летнего парня были карманные деньги, которых ему и второму хватило на билеты в Нижнесерогозского района.
Работники полиции привезли несовершеннолетних домой к взволнованным родителям. Ребята раскаялись в содеянном, попросили прощения у всех и пообещали больше не убегать из дома.
Напомним, в Виннице правоохранители разыскали 13-летнего киевлянина, который не вернулся из школы.