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Підлітка, який зник у Києві, розшукали у Вінниці

Київ • УНН

 • 14607 перегляди

КИЇВ. 28 вересня. УНН. У Вінниці правоохоронці розшукали13-річного киянина, який не повернувся зі школи. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП у Києві.

Підлітка, який зник у Києві, розшукали у Вінниці

У поліції повідомили, що два дні тому до них від жінки надійшло повідомлення про те, що її 13-річний син не повернувся після занять додому і зв’язку з ним немає.

Поліцейські встановили, що підліток неодноразово уходив із дому. Він щоразу намагався дістатися до Одеси, де мешкає його бабуся. Ювенальні інспектори по всій країні відправили орієнтування розшукуваного.

“Під час патрулювання у місті Вінниця співробітники місцевої патрульної поліції помітили хлопця, який вночі сам перебував на вулиці. Правоохоронці зупинилися перевірити особу дитини й з’ясували, що він розшукується Голосіївським управлінням поліції Києва як безвісно відсутній”, — повідомили у поліції.

Вінницькі патрульні зв’язались зі столичними “дитячими” поліцейськими й проінформували, що хлопець перебуває у них. Правоохоронці доставили дитину до територіального управління поліції, а з Києва за хлопцем негайно виїхали ювенальні інспектори:

“Як пояснив „мандрівник“, він хотів провідати бабусю, яка проживає в Одеській області. У Вінницю він добирався електричками. Харчувався хлопець у церкві, а спав на вокзалах і автостанціях”.

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