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Подростка, пропавшего в Киеве, разыскали в Виннице

Киев • УНН

 • 14607 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Виннице правоохранители розшукали13-летнего киевлянина, который не вернулся из школы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Киеве.

Подростка, пропавшего в Киеве, разыскали в Виннице

В полиции сообщили, что два дня назад к ним от женщины поступило сообщение о том, что ее 13-летний сын не вернулся после занятий домой и связи с ним нет.

Полицейские установили, что подросток неоднократно уходил из дома. Он каждый раз пытался добраться в Одессу, где живет его бабушка. Ювенальные инспекторы по всей стране отправили ориентировки разыскиваемого.

“Во время патрулирования в городе Винница сотрудники местной патрульной полиции заметили парня, который ночью сам находился на улице. Правоохранители остановились проверить личность ребенка и выяснили, что он разыскивается Голосеевским управлением полиции Киева как пропавший безвести”, - сообщили в полиции.

Винницкие патрульные связались со столичными “детскими” полицейскими и проинформировали, что подросток находится у них. Правоохранители доставили ребенка в территориальное управление полиции, а из Киева за парнем немедленно выехали ювенальные инспекторы:

“Как пояснил ”путешественник“, он хотел навестить бабушку, которая проживает в Одесской области. В Винницу он добирался электричками. Питался парень в церкви, а спал на вокзалах и автостанциях”.

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