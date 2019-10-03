На Херсонщині більше доби шукали підлітків, які втекли на побачення
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Двоє друзів 13 і 15 років втекли з навчання ще 30 вересня і додому в одне з сіл Бериславського району не повернулися. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Херсонській області.
"Працівники поліції поспілкувалися з численними друзями хлопців. Ті розповіли, що підлітки нібито познайомилися з двома дівчатами в соціальній мережі і збиралися до них в гості. Де мешкають ці дівчата і хто вони, ніхто не знав. Дехто з дітей повідомив, що дівчата нібито з Великоолександрівського району", - сказано у повідомленні.
Але під час опитування водіїв рейсових автобусів стало відомо, що схожих хлопців бачили в автобусі, який прямував у Нижньосірогозький район. Тож коло пошуків розширилося і підлітків, крім ювенальних поліцейських, шукали працівники Бериславського відділу поліції, Великоолександрівського та Нижньосірогозького відділень поліції.
Активні пошукові заходи дали результат. Сьогодні надійшло повідомлення, що хлопців бачили в одному з сіл Нижньосірогозького району. Під час перевірки інформація підтвердилася.
Неповнолітніх виявили в будинку їх нового друга. З хлопцями було все добре. Вони пояснили поліцейським, що у соціальній мережі познайомилися з дівчатами і ті запросили їх в гості. У 13-річного хлопця були кишенькові гроші, яких йому та другу вистачило на квитки до Нижньосірогозького району.
Працівники поліції привезли неповнолітніх додому до схвильованих батьків. Хлопці розкаялися у скоєному, попросили вибачення у всіх та пообіцяли більше не тікати з дому.
Нагадаємо, у Вінниці правоохоронці розшукали 13-річного киянина, який не повернувся зі школи.