В Харьковской области задержали россиянина, который автомобилем прорывался в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. На украинско-российской границе в Харьковской области задержали гражданина Российской Федерации, который незаконно хотел проехать на территорию Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Происшествие произошло в пункте пропуска "Гоптовка".
Россиянин 1993 года рождения следовал в Украину на автомобиле Ford. Во время прохождения пограничного контроля мужчина не смог подтвердить цель запланированной поездки в нашу страну и наличие достаточного финансового обеспечения на период запланированного пребывания в Украине.
"В связи с невыполнением иностранным гражданином условий въезда в Украину, определенных действующим законодательством, правоохранителями было принято решение об отказе ему во въезде в Украину. Как только мужчина это услышал, завел автомобиль и, увеличивая скорость, направил его в сторону выезда из пункта пропуска", - сообщили в пресс-службе.
Чтобы не допустить прорыва пограничники развернули устройства для принудительной остановки транспортных средств. На место происшествия прибыла группа реагирования. На выезде из пункта пропуска автомобиль был остановлен, а правонарушитель задержан.
Сейчас за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины, злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего Госпогранслужбы Украины, нарушение режима в пункте пропуска, мужчине грозит административная ответственность и запрет въезда в Украину. Его дальнейшую судьбу решит суд.
Напомним, в международном аэропорту Херсона задержали гражданина РФ с паспортом Королевства Бельгия.