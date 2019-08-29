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В Харьковской области задержали россиянина, который автомобилем прорывался в Украину

В Харьковской области задержали россиянина, который автомобилем прорывался в Украину

Киев  •  УНН

 • 14220 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. На украинско-российской границе в Харьковской области задержали гражданина Российской Федерации, который незаконно хотел проехать на территорию Украины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Происшествие произошло в пункте пропуска "Гоптовка".

Россиянин 1993 года рождения следовал в Украину на автомобиле Ford. Во время прохождения пограничного контроля мужчина не смог подтвердить цель запланированной поездки в нашу страну и наличие достаточного финансового обеспечения на период запланированного пребывания в Украине.

"В связи с невыполнением иностранным гражданином условий въезда в Украину, определенных действующим законодательством, правоохранителями было принято решение об отказе ему во въезде в Украину. Как только мужчина это услышал, завел автомобиль и, увеличивая скорость, направил его в сторону выезда из пункта пропуска", - сообщили в пресс-службе.

Чтобы не допустить прорыва пограничники развернули устройства для принудительной остановки транспортных средств. На место происшествия прибыла группа реагирования. На выезде из пункта пропуска автомобиль был остановлен, а правонарушитель задержан.

Сейчас за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины, злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего Госпогранслужбы Украины, нарушение режима в пункте пропуска, мужчине грозит административная ответственность и запрет въезда в Украину. Его дальнейшую судьбу решит суд.

Напомним, в международном аэропорту Херсона задержали гражданина РФ с паспортом Королевства Бельгия.

Украинские Национальные Новости

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