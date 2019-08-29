На Харківщині затримали росіянина, який автомобілем проривався в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. На українсько-російському кордоні в Харківській області затримали громадянина Російської Федерації, який незаконно хотів проїхати на територію України. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
Подія сталася в пункті пропуску "Гоптівка".
Росіянин 1993 року народження прямував в Україну автомобілем Ford. Під час проходження прикордонного контролю чоловік не зміг підтвердити мету запланованої поїздки в нашу країну та наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування в Україні.
"У зв’язку із невиконанням іноземним громадянином умов в’їзду в Україну, визначених діючим законодавством, правоохоронцями було прийнято рішення про відмову йому у в’їзді в Україну. Щойно чоловік це почув, завів автомобіль та, збільшуючи швидкість, спрямував його в напрямку виїзду з пункту пропуску", - повідомили у пресслужбі.
Аби не допустити прориву, прикордонники розгорнули пристрої для примусової зупинки транспортних засобів. На місце події прибула група реагування. На виїзді з пункту пропуску автомобіль було зупинено, а правопорушника затримано.
Наразі за спробу незаконного перетинання державного кордону України, злісну непокору законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця Держприкордонслужби України, порушення режиму в пункті пропуску, чоловіку загрожує адміністративна відповідальність та заборона в’їзду в Україну. Його подальшу долю вирішить суд.
Нагадаємо, у міжнародному аеропорту Херсона затримали громадянина РФ з паспортом Королівства Бельгія.