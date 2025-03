На Гавайях начал извергаться вулкан Мауна-Лоа

Детали

По данным агентства, извержение вулкана началось примерно в 23:30 в воскресенье по местному времени. Отмечается, что лава находится в пределах вершины и не угрожает населенным пунктам, расположенным на склонах. В то же время, уровень опасности для авиаперелетов в районе извержения подняли до красного (максимального).

Служба вулканической активности Геологической службы США предупредила, что ранние стадии извержения вулкана могут быть очень динамичными, а расположение и продвижение потоков лавы могут быстро изменяться. Гавайская обсерватория вулканов (HVO) проведет как можно быстрее воздушную разведку, чтобы оценить опасность и лучше описать извержение, пишет Reuters.

Around 11:30 p.m. HST last night, @NOAA's #GOESWest captured the eruption of Hawaii's #MaunaLoa volcano, inside @Volcanoes_NPS.



Это изображение показывает, что signature and sulfur dioxide released from the #volcano's summit caldera, Moku‘āweoweo. pic.twitter.com/gHEG63rbLb

—NOAA Satellites (@NOAASatellites) November 28, 2022

Mauna Loa eruption hawaii right now pic.twitter.com/uQz5OXwTg2

—kelly (@MAGAHAWAII) November 28, 2022

Напомним

