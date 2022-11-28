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На Гаваях почав вивергатися вулкан Мауна-Лоа

На Гаваях почав вивергатися вулкан Мауна-Лоа

Київ • УНН

 • 1165613 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. У неділю, 27 листопада, на Гавайських островах почав вивергатися другий за величиною вулкан у світі Мауна-Лоа. Про це пише УНН, посилаючись на сайт агентства цивільної оборони округу Гаваї.

Деталі

За даними агентства, виверження вулкана почалося приблизно о 23:30 у неділю за місцевим часом. Зазначається, що лава міститься в межах вершини і не загрожує населеним пунктам, що розташовані на схилах. Водночас рівень небезпеки для авіаперельотів у районі виверження підняли до червоного (максимального).

Служба вулканічної активності Геологічної служби США попередила, що ранні стадії виверження цього вулкана можуть бути дуже динамічними, а розташування та просування потоків лави можуть швидко змінюватися. Гавайська обсерваторія вулканів (HVO) проведе повітряну розвідку якнайшвидше, щоб оцінити небезпеку та краще описати виверження, пише Reuters.

Around 11:30 p.m. HST last night, @NOAA's #GOESWest  captured the eruption of Hawaii's #MaunaLoa volcano, inside @Volcanoes_NPS.

This imagery shows the heat signature and the sulfur dioxide released from the #volcano's summit caldera, Moku‘āweoweo. pic.twitter.com/gHEG63rbLb

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) November 28, 2022

Mauna Loa eruption hawaii right now pic.twitter.com/uQz5OXwTg2

— kelly (@MAGAHAWAII) November 28, 2022

Нагадаємо

На Гаваях мільйонна армія вогняних мурах тероризує місцевих жителів та відпочивальників. Спостерігачі зазначають, що це наймасштабніше вторгнення комах на острови.

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