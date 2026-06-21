На фронте 66 боестолкновений за сутки, тяжелее всего на Покровском и Гуляйпольском направлениях
Киев • УНН
Российские войска 21 июня атаковали позиции Сил обороны 66 раз. Наибольшая активность оккупантов на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях.
Российские войска с начала суток 21 июня 66 раз атаковали позиции Сил обороны Украины. Наибольшую активность оккупанты проявляют на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях, сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
Также продолжаются обстрелы приграничных районов Сумской области. Под огнем оказались Коренек, Нескучное, Рыжевка, Бунякино, Нововасильевка и Свобода. Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Лужки и Горки.
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На Покровском направлении россияне совершили 15 штурмов, еще три боестолкновения продолжаются. Столько же атак враг провел на Гуляйпольском направлении, где украинские защитники продолжают сдерживать наступление.
Кроме того, 11 атак зафиксировано на Константиновском направлении и 10 - на Лиманском. Украинские войска продолжают изматывать противника вдоль всей линии фронта и наносить удары по его тыловым объектам.
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