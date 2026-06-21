Три человека пострадали в результате российского обстрела Славянска
Киев • УНН
Утром 21 июня российские войска нанесли удар из РСЗО по спальному микрорайону Славянска. Пострадали трое мирных жителей, 89-летняя женщина госпитализирована.
Российские войска утром 21 июня нанесли удар по Славянску в Донецкой области. В результате обстрела пострадали трое мирных жителей, сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, пишет УНН.
Детали
По его словам, около 10:20 оккупанты ударили по одному из спальных микрорайонов города из реактивной системы залпового огня.
Повреждены многоквартирные жилые дома. На данный момент известно о троих пострадавших. 89-летняя женщина госпитализирована. Еще двум людям помощь оказали амбулаторно
В результате атаки повреждены многоэтажные жилые дома. На месте работают экстренные службы, которые уточняют последствия обстрела.
Напомним
17 июня российские войска также атаковали Славянск. Тогда погибли трое человек, еще восемь получили ранения, а повреждения получил 61 частный дом.