Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение тюменского НПЗ, терминала в Керчи, порта "Кавказ" и других объектов логистической инфраструктуры противника. Об этом сообщает УНН.

Кроме поражения вышеуказанных объектов, украинские воины нанесли удар по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал в районе Раздольного, железнодорожному мосту в районе Петерсгагена Запорожской области, а также железнодорожному мосту через Сиваш в районе Чонгара.

Также Силы обороны Украины поразили пункт управления противника в районе Почаева Белгородской области (рф) и пункты управления БПЛА оккупантов в районах Мирного и Новоивановки Запорожской области, Комара на Донетчине и горок брянской области (рф).

тюменский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Западной Сибири и имеет мощность около 7,5–9 млн тонн нефти в год. Предприятие производит дизельное топливо, бензин и другие нефтепродукты, в том числе для нужд российской армии. Терминал в Керчи является одним из ключевых объектов перевалки и хранения горюче-смазочных материалов в Крыму и используется для обеспечения потребностей оккупационной группировки войск. Порт "Кавказ" является важным логистическим узлом, который обеспечивает морское сообщение между Краснодарским краем и временно оккупированным Крымом и задействован в обеспечении войск рф