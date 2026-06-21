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Генштаб подтвердил поражение тюменского НПЗ, терминала в Керчи и порта "Кавказ"

Киев • УНН

 • 590 просмотра

Украинские военные поразили тюменский НПЗ, терминал в Керчи, порт "Кавказ" и железнодорожные мосты. Эти объекты использовались для военных перевозок оккупантов.

Генштаб подтвердил поражение тюменского НПЗ, терминала в Керчи и порта "Кавказ"
Фото: Генеральный штаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение тюменского НПЗ, терминала в Керчи, порта "Кавказ" и других объектов логистической инфраструктуры противника. Об этом сообщает УНН.

Детали

Кроме поражения вышеуказанных объектов, украинские воины нанесли удар по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал в районе Раздольного, железнодорожному мосту в районе Петерсгагена Запорожской области, а также железнодорожному мосту через Сиваш в районе Чонгара.

Данные объекты используются противником для военных перевозок, переброски личного состава и материально-технического обеспечения оккупационных войск

- говорится в сообщении Генштаба.

Также Силы обороны Украины поразили пункт управления противника в районе Почаева Белгородской области (рф) и пункты управления БПЛА оккупантов в районах Мирного и Новоивановки Запорожской области, Комара на Донетчине и горок брянской области (рф).

Чем пораженные объекты важны для россиян

тюменский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Западной Сибири и имеет мощность около 7,5–9 млн тонн нефти в год. Предприятие производит дизельное топливо, бензин и другие нефтепродукты, в том числе для нужд российской армии. Терминал в Керчи является одним из ключевых объектов перевалки и хранения горюче-смазочных материалов в Крыму и используется для обеспечения потребностей оккупационной группировки войск. Порт "Кавказ" является важным логистическим узлом, который обеспечивает морское сообщение между Краснодарским краем и временно оккупированным Крымом и задействован в обеспечении войск рф

- отметили в Генштабе.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил успешное применение модернизированных украинских дальнобойных дронов Fire Point по тюменскому НПЗ за более чем 2 тыс км от границы.

Также во временно оккупированном Крыму прекращена продажа топлива за наличные и безналичным расчетом. Также его нельзя купить талонами для физических и юридических лиц.

Евгений Устименко

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