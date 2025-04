На Филиппинах произошло мощное землетрясение

По данным EMSC, землетрясение произошло на глубине 144 км.

Как сообщает Reuters, толчки, которые почувствовали в столичном регионе Филиппин, также были зарегистрированы на уровне 6,3 балла в Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии (Phivolcs).

Согласно первоначальному докладу компании Phivolcs, эпицентр землетрясения находился в городе Калатаган в провинции Батангас.

Сообщений о жертвах и разрушениях пока нет.

EARTHQUAKE. M6.3 quake jolts Metro Manila at 7:43 am on Christmas Day. Phivolcs says it was centered near Calatagan, Batangas and occurred at a depth of 74 kms. #EarthquakePH #EarthquakeBatangas pic.twitter.com/VMIdz5D5wf

- SunStar Philippines (@sunstaronline) December 25, 2020