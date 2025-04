На Філіппінах стався потужний землетрус

За даними EMSC, землетрус стався на глибині 144 км.

Як повідомляє Reuters, поштовхи, які відчули в столичному регіоні Філіппін, також були зареєстровані на рівні 6,3 бали у Філіппінському інституті вулканології та сейсмології (Phivolcs).

Згідно з первинною доповіддю компанії Phivolcs, епіцентр землетрусу знаходився у місті Калатаган у провінції Батангас.

Повідомлень про жертви та руйнування поки що немає.

EARTHQUAKE. M6.3 quake jolts Metro Manila at 7:43 am on Christmas Day. Phivolcs says it was centered near Calatagan, Batangas and occurred at a depth of 74 kms. #EarthquakePH #EarthquakeBatangas pic.twitter.com/VMIdz5D5wf

