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На Філіппінах стався потужний землетрус

Київ • УНН

 • 14678 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. На Філіппінах на південь від острова Лусон у п’ятницю вранці стався землетрус магнітудою 6,3 бали. Про це повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC), передає УНН.

На Філіппінах стався потужний землетрус

За даними EMSC, землетрус стався на глибині 144 км.

Як повідомляє Reuters, поштовхи, які відчули в столичному регіоні Філіппін, також були зареєстровані на рівні 6,3 бали у Філіппінському інституті вулканології та сейсмології (Phivolcs).

Згідно з первинною доповіддю компанії Phivolcs, епіцентр землетрусу знаходився у місті Калатаган у провінції Батангас.

Повідомлень про жертви та руйнування поки що немає.

EARTHQUAKE. M6.3 quake jolts Metro Manila at 7:43 am on Christmas Day. Phivolcs says it was centered near Calatagan, Batangas and occurred at a depth of 74 kms. #EarthquakePH #EarthquakeBatangas pic.twitter.com/VMIdz5D5wf

— SunStar Philippines (@sunstaronline) December 25, 2020

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