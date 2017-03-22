На Эйфелевой башни погасят свет из-за теракта в Лондоне

Подсветка на Эйфелевой башне будет отключена в полночь по местному времени.

Стоит отметить, что во время теракта в Лондоне погибли четыре человека, не менее 20 пострадали. Среди пострадавших было трое французских школьников. Двое из них получили серьезные травмы.