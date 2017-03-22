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На Ейфелевій вежі погасять світло через теракт у Лондоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Влада Парижа прийняла рішення погасити вогні на Ейфелевій вежі на знак солідарності з Великою Британією після теракту в Лондоні, передає УНН з посиланням на AFP.

Підсвічування на Ейфелевій вежі буде вимкнена опівночі за місцеим часом.

Варто зазначити, що під час теракту в Лондоні загинули чотири людини, щонайменше 20 людей постраждали. Серед  постраждалих було троє французьких школярів. Двоє з них отримали серйозні травми.

 

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