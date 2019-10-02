В Донецкой области в недавно купленном доме семья нашла гранаты и оружие

"К участковому офицера полиции поступило сообщение от 30-летней женщины о том, что, убирая в гараже недавно приобретенного дома, она обнаружила опасные предметы. Прибыв на вызов, полиция изъяла мини-арсенал", - говорится в сообщении.

Полицейские установили бывшего хозяина. Как оказалось, мужчина еще в 2014 году нашел в поле боеприпасы и забрал их себе. По словам нарушителя, спрятав взрывные трофеи в гараже, он через некоторое время "забыл" об их существовании.

Сейчас с удаленным работают эксперты. Мужчине инкриминируется незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами (ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, в Винницком парке полицейские обнаружили между бетонными блоками пакет с двумя сумками, в которых были гранаты и боеприпасы.