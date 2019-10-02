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На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 10028 перегляди

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На Донеччині у нещодавно купленому будинку родина знайшла гранати та зброю

Київ • УНН

 • 8991 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Дві гранати РГД-5, запал, детонатори та пневматичний пістолет родина з Костянтинівки Донецької області знайшла в оселі, яку щойно придбала. Поліцейські розшукали колишнього власника житла, який ховав боєприпаси 5 років. Чоловік притягується до кримінальної відповідальності. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Донецькій області.

На Донеччині у нещодавно купленому будинку родина знайшла гранати та зброю

"До дільничного офіцера поліції надійшло повідомлення від 30-річної жінки про те, що, прибираючи у гаражі нещодавно придбаного будинку, вона виявила небезпечні предмети. Прибувши на виклик, поліція вилучила міні-арсенал", - сказано у повідомленні.

Поліцейські встановили колишнього господаря. Як виявилося, чоловік ще у 2014 році знайшов у полі боєприпаси та забрав їх собі. За словами порушника, заховавши вибухові трофеї в гаражі, він через деякий час "забув" про їх існування.

Наразі з вилученим працюють експерти. Чоловікові інкримінується незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами (ст. 263 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, у Вінницькому парку поліцейські виявили між бетонними блоками пакунок з двома сумками, в яких були гранати та боєприпаси.

Українські Національні Новини

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