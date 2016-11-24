В Черкасской области рыбинспектора задержали за 5 тыс.долл. взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Черкасской области правоохранители задержали инспектора рыбоохраны за получение неправомерной выгоды в сумме 5 тыс.долл. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.
В среду, 23 ноября 2016 года правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины ведущего государственного инспектора отдела оперативной работы Черкасской рыбоохраны при получении неправомерной выгоды в сумме 5 тысяч долларов за несоставление материалов об административном правонарушении, возвращение средств лова и дальнейшее содействие в осуществлении деятельности по отлову рыбы местными рыбаками.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.