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В Черкасской области рыбинспектора задержали за 5 тыс.долл. взятки

Киев • УНН

 • 7710 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Черкасской области правоохранители задержали инспектора рыбоохраны за получение неправомерной выгоды в сумме 5 тыс.долл. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.

В Черкасской области рыбинспектора задержали за 5 тыс.долл. взятки

В среду, 23 ноября 2016 года правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины ведущего государственного инспектора отдела оперативной работы Черкасской рыбоохраны при получении неправомерной выгоды в сумме 5 тысяч долларов за несоставление материалов об административном правонарушении, возвращение средств лова и дальнейшее содействие в осуществлении деятельности по отлову рыбы местными рыбаками.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

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