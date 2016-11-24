На Черкащині рибінспектора затримали за 5 тис.дол. хабара

У середу, 23 листопада 2016 року правоохоронці затримали в порядку ст. 208 КПК України провідного державного інспектора відділу оперативної роботи Черкаської рибоохорони під час отримання неправомірної вигоди в сумі 5 000 доларів за нескладання матеріалів про адміністративне правопорушення, повернення засобів лову та подальше сприяння у здійсненні діяльності щодо вилову риби місцевими рибалками.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.