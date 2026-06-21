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На бульваре Леси Украинки в Киеве почти на месяц частично ограничат движение

Киев • УНН

 • 622 просмотра

С 22 июня по 15 июля на бульваре Леси Украинки в Киеве частично ограничат движение транспорта из-за обустройства ограждения. Ограничения будут действовать ежедневно с 8:00 до 20:00 на участке от метро "Печерская" до путепровода.

На бульваре Леси Украинки в Киеве почти на месяц частично ограничат движение

В Печерском районе Киева с 22 июня по 15 июля частично ограничат движение транспорта по бульвару Леси Украинки. Об этом сообщает Официальный портал Киева со ссылкой на КК "Киевавтодор", пишет УНН.

Детали

Ограничения будут действовать ежедневно с 8:00 до 20:00 на участке от станции метро "Печерская" до Печерского путепровода.

В этот период специалисты Печерского ШЭУ будут обустраивать дорожное ограждение на разделительной полосе.

На время выполнения работ движение транспорта будет частично ограничено крайними левыми полосами в обоих направлениях.

В "Киевавтодоре" извинились за временные неудобства и призвали водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.

В столице 21 июня состоится марш "КиевПрайд": в центре города ограничат движение транспорта19.06.26, 18:04 • 6732 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоКиевская область