На бульваре Леси Украинки в Киеве почти на месяц частично ограничат движение

В Печерском районе Киева с 22 июня по 15 июля частично ограничат движение транспорта по бульвару Леси Украинки. Об этом сообщает Официальный портал Киева со ссылкой на КК "Киевавтодор", пишет УНН.

Детали

Ограничения будут действовать ежедневно с 8:00 до 20:00 на участке от станции метро "Печерская" до Печерского путепровода.

В этот период специалисты Печерского ШЭУ будут обустраивать дорожное ограждение на разделительной полосе.

На время выполнения работ движение транспорта будет частично ограничено крайними левыми полосами в обоих направлениях.

В "Киевавтодоре" извинились за временные неудобства и призвали водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.

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