На Буковине за сутки зафиксировали 139 случая коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 139 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 303 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 75 392 случая болезни. За последние сутки 303 человек выздоровели, 56 202 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1572 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 536 образцов и 230 экспресс-теста.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 946 510 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 39 786 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.