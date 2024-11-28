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На 92 вокзалах Украины функционируют "Пункты несокрушимости"

На 92 вокзалах Украины функционируют "Пункты несокрушимости"

Киев  •  УНН

 • 2331 просмотра

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На 92 вокзалах Украины работают круглосуточные "пункты несокрушимости" с бесплатным интернетом и зарядкой. На 40 вокзалах дополнительно обустроены специальные зоны для родителей с детьми.

Все, кто из-за вражеских обстрелов остался без электричества, могут подзарядить свои гаджеты и выпить горячего чая в железнодорожных "Пунктах несокрушимости". Они функционируют на 92 вокзалах по всей Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Укрзализныцю". 

 "Пункты несокрушимости" работают круглосуточно и оборудованы:

  •  альтернативными источниками электроснабжения;
  • средствами отопления;
  • стабильным бесплатным интернетом;
  • зонами для подзарядки гаджетов;
  •  в холодное время здесь всегда можно выпить горячий чай.

По данным "Укрзализныци", на 40 вокзалах в "Пунктах несокрушимости" обустроены зоны для родителей с детьми. Здесь есть:

  • места для кормления и потребления;
  • места ожидания для родителей;
  • наборы для рисования, раскраски, настольные игры и тому подобное.
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Напомним

Российская армия атаковала несколько энергообъектов по всей Украине, что привело к значительным перебоям с электроснабжением в ряде регионов. Сейчас аварийные отключения отменены, но свет вернули не всем. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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