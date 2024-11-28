На 92 вокзалах Украины функционируют "Пункты несокрушимости"

Все, кто из-за вражеских обстрелов остался без электричества, могут подзарядить свои гаджеты и выпить горячего чая в железнодорожных "Пунктах несокрушимости". Они функционируют на 92 вокзалах по всей Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Укрзализныцю".

"Пункты несокрушимости" работают круглосуточно и оборудованы:

альтернативными источниками электроснабжения;

средствами отопления;

стабильным бесплатным интернетом;

зонами для подзарядки гаджетов;

в холодное время здесь всегда можно выпить горячий чай.

По данным "Укрзализныци", на 40 вокзалах в "Пунктах несокрушимости" обустроены зоны для родителей с детьми. Здесь есть:

места для кормления и потребления;

места ожидания для родителей;

наборы для рисования, раскраски, настольные игры и тому подобное.

Напомним

Российская армия атаковала несколько энергообъектов по всей Украине, что привело к значительным перебоям с электроснабжением в ряде регионов. Сейчас аварийные отключения отменены, но свет вернули не всем.