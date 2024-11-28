На 92 вокзалах Украины функционируют "Пункты несокрушимости"
Киев • УНН
На 92 вокзалах Украины работают круглосуточные "пункты несокрушимости" с бесплатным интернетом и зарядкой. На 40 вокзалах дополнительно обустроены специальные зоны для родителей с детьми.
Все, кто из-за вражеских обстрелов остался без электричества, могут подзарядить свои гаджеты и выпить горячего чая в железнодорожных "Пунктах несокрушимости". Они функционируют на 92 вокзалах по всей Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на "Укрзализныцю".
"Пункты несокрушимости" работают круглосуточно и оборудованы:
- альтернативными источниками электроснабжения;
- средствами отопления;
- стабильным бесплатным интернетом;
- зонами для подзарядки гаджетов;
- в холодное время здесь всегда можно выпить горячий чай.
По данным "Укрзализныци", на 40 вокзалах в "Пунктах несокрушимости" обустроены зоны для родителей с детьми. Здесь есть:
- места для кормления и потребления;
- места ожидания для родителей;
- наборы для рисования, раскраски, настольные игры и тому подобное.
Напомним
Российская армия атаковала несколько энергообъектов по всей Украине, что привело к значительным перебоям с электроснабжением в ряде регионов. Сейчас аварийные отключения отменены, но свет вернули не всем.