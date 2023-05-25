мид рф вызвало посла Швеции и объявило персонами нон-грата 5 дипломатов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Министерство иностранных дел россии вызвало посла Швеции Малену Мард и заявило о решении прекратить с 1 сентября 2023 года деятельность генерального консульства российской федерации в Гётеборге. Кроме того, пятерых шведских дипломатов мид рф объявлено персонами нон-грата, передает УНН.
Детали
В частности, в мид страны сообщили, что 25 мая в ведомство была вызвана посол Швеции в россии Малена Мард, которой было заявлено о том, что “с учетом проводимого Швецией конфронтационного курса в отношении российской федерации российской стороной принято решение о прекращении с 1 сентября 2023 года деятельности Генерального консульства российской федерации в Гётеборге”.
Одновременно главу шведской дипмиссии проинформировали об отзыве российской стороной с 1 сентября 2023 года своего согласия на деятельность Генерального консульства Швеции в санкт-петербурге.
Цитата
“Как откровенно враждебный шаг со стороны Стокгольма было охарактеризовано объявление 25 апреля 2023 года пятерых сотрудников загранучреждений россии в Швеции «persona non grata». Эти действия шведских властей ещё более усугубили ситуацию в двусторонних отношениях, достигших беспрецедентно низкого уровня, в том числе в результате непрекращающейся "русофобской" кампании в Швеции”, – заявили в российском ведомстве.
Там добавили, что посол Швеции была информирована о том, что российской стороной в качестве "ответной меры" принято решение об объявлении «persona non grata» пятерых шведских дипломатов, включая трех сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве Швеции в москве.
Им предписано покинуть российскую федерацию в такие же сроки, которые были отведены шведскими властями для отъезда российских сотрудников.
Дополнение
25 апреля власти Швеции объявили пятерых российских дипломатов "персона нон грата".