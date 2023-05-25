мзс росії викликало посла Швеції та оголосило персонами нон ґрата 5 дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Міністерство закордонних справ росії викликало посла Швеції Малену Мард і заявило про рішення припинити з 1 вересня 2023 року діяльність генерального консульства російської федерації в Гетеборзі. Окрім того, п'ятьох шведських дипломатів мзс рф оголосило персонами нон ґрата, передає УНН.
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Зокрема, у мзс країни повідомили, що 25 травня до відомства була викликана посол Швеції в росії Малена Мард, якій було заявлено про те, що “з урахуванням конфронтаційного курсу, що його проводить Швеція щодо російської федерації, російською стороною ухвалено рішення про припинення з 1 вересня 2023 року діяльності генерального консульства російської федерації у Гетеборзі”.
Одночасно очільницю шведської дипмісії проінформували про відкликання російською стороною з 1 вересня 2023 року своєї згоди на діяльність генерального консульства Швеції в санкт-петербурзі.
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“Як відверто ворожий крок з боку Стокгольма було охарактеризовано оголошення 25 квітня 2023 року п'ятьох співробітників закордонних установ росії у Швеції «persona non grata». Ці дії шведської влади ще більше погіршили ситуацію у двосторонніх відносинах, які досягли безпрецедентно низького рівня, зокрема внаслідок безперервної "русофобської" кампанії у Швеції”, – заявили в російському відомстві.
Там додали, що посол Швеції була поінформована про те, що російською стороною як "захід у відповідь" ухвалено рішення про оголошення «persona non grata» п'ятьох шведських дипломатів, включно з трьома співробітниками апарату аташе з питань оборони при посольстві Швеції в москві.
Їм наказано покинути російську федерацію в такі ж терміни, які були відведені шведською владою для від'їзду російських співробітників.
Доповнення
25 квітня влада Швеції оголосила п'ятьох російських дипломатів "персона нон ґрата".