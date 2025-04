МИД РФ отреагировал на слова Помпео о курсе США в отношении Москвы - картиной о поражении Наполеона

“Так держать, крутые парни”, — гласит подпись под постом.

Ранее Помпео выложил на своей странице в Twitter пост о том, что ни одна президентская администрация США не была настолько жестка в отношении России, как администрация Дональда Трампа.

“Ни одна администрация не проводила настолько жесткую политику в отношении России, как мы. И точка. Больше тут не о чем говорить. Посмотрите на факты”, — написал он на своей странице в Twitter. “Начиная с 2017 года администрация Трампа ввела санкции против более чем 365 российских целей”, — сообщил также Помпео. По его словам, это было ответом на дестабилизирующие и агрессивные действия России в Украине и по всей Европе.

Way to go, tough guys... #LeadingFromTheFront https://t.co/Xf8nlqnav6 pic.twitter.com/OmBNXJik8T

— MFA Russia (@mfa_russia) January 3, 2021

Since 2017, @realDonaldTrump Administration has imposed sanctions on 365+ Russian targets in response to Russia’s destabilizing and aggressive actions in Ukraine and throughout Europe. pic.twitter.com/cWTp3gs367

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

Huge step forward: I issued the Crimea Declaration, which reversed the ban on lethal military assistance to Ukraine. Obama wouldn't send freedom fighters weapons. We did. pic.twitter.com/QaoH2Dhdso

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021