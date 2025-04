МЗС РФ відреагувало на слова Помпео про курс США щодо Москви - картиною про поразку Наполеона

“Так тримати, круті хлопці”, — свідчить підпис під постом.

Раніше Помпео виклав на своїй сторінці в Twitter пост про те, що жодна президентська адміністрація США не була настільки жорстка щодо Росії, як адміністрація Дональда Трампа.

“Жодна адміністрація не проводила настільки жорстку політику щодо Росії, як ми. І крапка. Більше тут нема про що говорити. Подивіться на факти”, — написав він на своїй сторінці в Twitter. “Починаючи з 2017 року адміністрація Трампа ввела санкції проти більш ніж 365 російських цілей”, — повідомив також Помпео. За його словами, це було відповіддю на дестабілізуючі і агресивні дії Росії в Україні і по всій Європі.

Way to go, tough guys ... #LeadingFromTheFront https://t.co/Xf8nlqnav6 pic.twitter.com/OmBNXJik8T

— MFA Russia (@mfa_russia) January 3, 2021

Since 2017, @realDonaldTrump Administration has imposed sanctions on 365+ Russian targets in response to Russia’s destabilizing and aggressive actions in Ukraine and throughout Europe . pic.twitter.com/cWTp3gs367

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021

Huge step forward: I issued the Crimea Declaration, which reversed the ban on lethal military assistance to Ukraine. Obama would not send freedom fighters weapons. We did. pic.twitter.com/QaoH2Dhdso

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2021