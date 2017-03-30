МВФ планирует рассмотреть вопрос Украину 3 апреля - заявление

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50902 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104838 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161353 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118781 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117915 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113297 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104776 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107210 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103693 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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МВФ планирует рассмотреть вопрос Украину 3 апреля - заявление

МВФ планирует рассмотреть вопрос Украину 3 апреля - заявление

Киев  •  УНН

 • 14132 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Совет директоров Международного валютного фонда планирует 3 апреля рассмотреть вопрос относительно третьего пересмотра программы Украины в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) вместе с результатами консультаций 2016 по статье IV соглашений МВФ, что позволит выделение транша в размере около 1 млрд долларов. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Жерома Ваше, передает УНН.

"Рассмотрение советом исполнительных директоров МВФ третьего пересмотра программы Украины в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) - вместе с результатами консультаций 2016 по статье IV соглашений МВФ - запланировано на 3 апреля 2017 года. Завершение третьего пересмотра позволит транш объемом около 1 млрд долларов США", - говорится в заявлении Ж.Ваше.

Ранее МВФ заявил о достижении договоренности с Киевом относительно третьего пересмотра программы в рамках механизма расширенного финансирования (EFF).

После этого МВФ подтвердил внесение в повестку дня на 20 марта вопроса Украины . Впоследствии вопрос предоставления транша Украине исчез  из повестки дня Совета директоров МВФ.

В Минфине объяснили причины исчезновения вопроса транша Украине с повестки дня МВФ. В частности, речь шла об уточнении расчетов по экономическим последствиям от мер, применяемых Украиной в ответ на блокаду ОРДЛО, и захват боевиками украинских предприятий.

Напомним, НБУ пересмотрел предыдущие макропрогнозы с учетом эффекта блокады ОРДЛО и предоставил их для ознакомления МВФ в рамках пересмотра макроэкономических прогнозов программы сотрудничества Фонда с Украиной.

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение 17,5 млрд. долл. Украине по четырехлетней программе "Механизм расширенного финансирования (EFF)" 11 марта 2015 года. Программа EFF заменила собой программу Фонда Stand-By, предоставленную Украине 30 апреля 2014 года.

Последняя по времени миссия МВФ посетила Киев в период с 3 по 17 ноября 2016 года. В МВФ сообщили, что завершение третьего пересмотра позволит выделить транш объемом в около 1 млрд долл. США, а совокупная сумма полученных траншей по программе расширенного финансирования составит около 8,32 млрд. долл.

При этом в Украине недавно работала техническая миссия МВФ.

Украинские Национальные Новости

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