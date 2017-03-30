МВФ планирует рассмотреть вопрос Украину 3 апреля - заявление
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Совет директоров Международного валютного фонда планирует 3 апреля рассмотреть вопрос относительно третьего пересмотра программы Украины в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) вместе с результатами консультаций 2016 по статье IV соглашений МВФ, что позволит выделение транша в размере около 1 млрд долларов. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Жерома Ваше, передает УНН.
"Рассмотрение советом исполнительных директоров МВФ третьего пересмотра программы Украины в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) - вместе с результатами консультаций 2016 по статье IV соглашений МВФ - запланировано на 3 апреля 2017 года. Завершение третьего пересмотра позволит транш объемом около 1 млрд долларов США", - говорится в заявлении Ж.Ваше.
Ранее МВФ заявил о достижении договоренности с Киевом относительно третьего пересмотра программы в рамках механизма расширенного финансирования (EFF).
После этого МВФ подтвердил внесение в повестку дня на 20 марта вопроса Украины . Впоследствии вопрос предоставления транша Украине исчез из повестки дня Совета директоров МВФ.
В Минфине объяснили причины исчезновения вопроса транша Украине с повестки дня МВФ. В частности, речь шла об уточнении расчетов по экономическим последствиям от мер, применяемых Украиной в ответ на блокаду ОРДЛО, и захват боевиками украинских предприятий.
Напомним, НБУ пересмотрел предыдущие макропрогнозы с учетом эффекта блокады ОРДЛО и предоставил их для ознакомления МВФ в рамках пересмотра макроэкономических прогнозов программы сотрудничества Фонда с Украиной.
Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение 17,5 млрд. долл. Украине по четырехлетней программе "Механизм расширенного финансирования (EFF)" 11 марта 2015 года. Программа EFF заменила собой программу Фонда Stand-By, предоставленную Украине 30 апреля 2014 года.
Последняя по времени миссия МВФ посетила Киев в период с 3 по 17 ноября 2016 года. В МВФ сообщили, что завершение третьего пересмотра позволит выделить транш объемом в около 1 млрд долл. США, а совокупная сумма полученных траншей по программе расширенного финансирования составит около 8,32 млрд. долл.
При этом в Украине недавно работала техническая миссия МВФ.