Музыкант Диля впервые рассказал о том, как поборол онко

Чуть больше года назад Диля (Эдуард Приступа) совершенно случайно узнал, что у него рак. До этого никаких серьезных проблем со здоровьем у него не было.

После того, как музыкант узнал о своем диагнозе, он не знал, куда ему обращаться. Звонил знакомым и друзьям, ждал советы, искал клинику в интернете. За первые недели с момента постановки диагноза он побывал в разных больницах: и в государственных, и в частных.

"Помню, в государственных я сразу чувствовал какой-то моральное давление. Атмосфера была там очень негативная. Я даже не хочу называть те заведения, в которых мне довелось побывать. Там грязно, там страшно. Там до сих пор вроде все застыло в советском союзе. Честно говоря, я сочувствую тем людям, которые туда попадают. Стоило мне переступить порог такого заведения, как приходило ощущение, что ты обречен на смерть. У меня было стойкое ощущение, что все пропало.

Но важно понимать и там есть порядочные и профессиональные врачи и медсестры, там тоже много людей выздоравливают. Просто сами врачи поставлены в такие условия, когда надо выживать и сводить концы с концами. Здесь уже претензии не к врачам, а к государству. После таких визитов в государственные клиники я выходил с ощущением безысходности: или напиться, или сесть в машину и разбиться. Но благодаря поддержке жены, родственников и друзей я не сдался ", - рассказывает музыкант.

Впоследствии, как отмечает музыкант, по рекомендациям друзей, он обратился в израильскую клинику. И сегодня, он проходит обследования, которые нужно после операции, уже в украинской клинике.

"Но я бы не сказал, что в Украине все так плохо с обследованиями и с лечением. Мне сейчас надо регулярно обследоваться, контролировать показатели здоровья. И вот недавно я проходил обследование в "Киберклинике Спиженко". Я был буквально поражен тем сервисом, который там есть. Персонал там очень серьезный. Я даже было подумал на секунду, что снова оказался за границей. Когда у меня будет очередное обследование, то точно пойду только туда ", - сказал Диля.

Музыкант отметил, что очень важно проходить регулярные профилактические осмотры.

"Даже если ничего не беспокоит, просто сходите раз в год сдавать кровь, сходите на осмотр к врачу. Я понимаю, что в той сложной ситуации, в которой оказалась наша страна - коррупция, кризис и тотальная нехватка денег - это сложно. Но обследоваться хотя бы раз в 12 месяцев нужно. Тем более, экология и питание у нас далеко не лучшие. Каждый из нас видит, сколько мусора мы приносим с собой на обуви домой. И как мало того же мусора на улицах за границей, скажем, в Европе. Это все тоже влияет на состояние нашего здоровья, хотя мы можем этого не замечать ", - добавляет музыкант.

Напомним, ранняя диагностика рака может спасти миллионы жизней .