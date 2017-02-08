Музикант Діля вперше розповів про те, як поборов онко

Трохи більше року тому Діля (Едуард Приступа) абсолютно випадково дізнався, що в нього рак. До цього жодних серйозних проблем із здоров’ям у нього не було.

Після того, як музикант дізнався про свій діагноз, він не знав, куди йому звертатися. Дзвонив знайомим і друзям, чекав поради, шукав клініку в інтернеті. За перші тижні з часу постановки діагнозу він побував у різних лікарнях: і в державних, і в приватних.

“Пам’ятаю, в державних я відразу відчував якийсь моральний тиск. Атмосфера була там дуже негативна. Я навіть не хочу називати ті заклади, в яких мені довелося побувати. Там брудно, там страшно. Там досі ніби все застигло в радянському союзі. Чесно кажучи, я співчуваю тим людям, які туди потрапляють. Досить мені було переступити поріг такого закладу, як приходило відчуття, що ти приречений на смерть. У мене було стійке відчуття, що все пропало.

Але важливо розуміти: і там є порядні і професійні лікарі та медсестри, там теж багато людей одужують. Просто самі лікарі поставлені в такі умови, коли треба виживати і зводити кінці з кінцями. Тут вже претензії не до лікарів, а до держави. Після таких візитів в державні клініки я виходив з відчуттям безвиході: або напитися, або сісти в машину і розбитися. Але завдяки підтримці дружини, родичів і друзів я не здався”, — розповідає музикант.

Згодом, як зазначає музикант, за рекомендаціями друзів, він звернуся до ізраїльської клініки. Та сьогодні, він проходить обстеження, які і потрібно після операції, вже в українській клініці.

“Але я б не сказав, що в Україні все так погано з обстеженнями і з лікуванням. Мені зараз треба регулярно обстежуватися, контролювати показники здоров’я. І ось нещодавно я проходив обстеження в „Кіберклініці Спіженка“. Я був буквально вражений тим сервісом, який там є. Персонал там дуже серйозний. Я навіть було подумав на секунду, що знову опинився за кордоном. Коли у мене буде чергове обстеження, то точно піду тільки туди”, — сказав Діля.

Музикант наголосив, що дуже важливо проходити регулярні профілактичні огляди.

“Навіть якщо нічого не турбує, просто сходіть раз на рік здавати кров, сходіть на огляд до лікаря. Я розумію, що в тій складній ситуації, в якій опинилася наша країна — корупція, криза та тотальна нестача грошей — це складно. Але обстежуватися хоча б раз у 12 місяців потрібно. Тим більше, екологія та харчування у нас далеко не кращі. Кожен з нас бачить, скільки сміття ми приносимо з собою на взутті додому. І як мало того ж сміття на вулицях за кордоном, скажімо, в Європі. Це все теж впливає на стан нашого здоров’я, хоча ми можемо цього не помічати”, — додає музикант.

Нагадаємо, рання діагностика раку може врятувати мільйони життів.