Музикант Діля вперше розповів про те, як поборов онко

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 45866 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 115626 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 121394 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 105407 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 121647 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 80493 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 89610 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 97403 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88845 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 210684 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
1м/с
33%
Популярнi новини

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

13 квітня, 03:35 • 27593 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 27541 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 29690 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

09:00 • 8400 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 25633 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 121386 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 210681 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 362406 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 297881 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 406690 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 960 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 26491 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 23879 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 105403 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 29474 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Музикант Діля вперше розповів про те, як поборов онко

Київ • УНН

 • 15421 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Композитор, музикант, продюсер Діля (Едуард Приступа), який зумів побороти онкологію поділився власною історією одужання та закликав українців регулярно проходити онкологічні огляди, передає УНН за посиланням на Styler.

Музикант Діля вперше розповів про те, як поборов онко

Трохи більше року тому Діля (Едуард Приступа) абсолютно випадково дізнався, що в нього рак. До цього жодних серйозних проблем із здоров’ям у нього не було.

Після того, як музикант дізнався про свій діагноз, він не знав, куди йому звертатися. Дзвонив знайомим і друзям, чекав поради, шукав клініку в інтернеті. За перші тижні з часу постановки діагнозу він побував у різних лікарнях: і в державних, і в приватних.

“Пам’ятаю, в державних я відразу відчував якийсь моральний тиск. Атмосфера була там дуже негативна. Я навіть не хочу називати ті заклади, в яких мені довелося побувати. Там брудно, там страшно. Там досі ніби все застигло в радянському союзі. Чесно кажучи, я співчуваю тим людям, які туди потрапляють. Досить мені було переступити поріг такого закладу, як приходило відчуття, що ти приречений на смерть. У мене було стійке відчуття, що все пропало.

Але важливо розуміти: і там є порядні і професійні лікарі та медсестри, там теж багато людей одужують. Просто самі лікарі поставлені в такі умови, коли треба виживати і зводити кінці з кінцями. Тут вже претензії не до лікарів, а до держави. Після таких візитів в державні клініки я виходив з відчуттям безвиході: або напитися, або сісти в машину і розбитися. Але завдяки підтримці дружини, родичів і друзів я не здався”, — розповідає музикант.

Згодом, як зазначає музикант, за рекомендаціями друзів, він звернуся до ізраїльської клініки. Та сьогодні, він проходить обстеження, які і потрібно після операції, вже в українській клініці.

“Але я б не сказав, що в Україні все так погано з обстеженнями і з лікуванням. Мені зараз треба регулярно обстежуватися, контролювати показники здоров’я. І ось нещодавно я проходив обстеження в „Кіберклініці Спіженка“. Я був буквально вражений тим сервісом, який там є. Персонал там дуже серйозний. Я навіть було подумав на секунду, що знову опинився за кордоном. Коли у мене буде чергове обстеження, то точно піду тільки туди”, — сказав Діля.

Музикант наголосив, що дуже важливо проходити регулярні профілактичні огляди.

“Навіть якщо нічого не турбує, просто сходіть раз на рік здавати кров, сходіть на огляд до лікаря. Я розумію, що в тій складній ситуації, в якій опинилася наша країна — корупція, криза та тотальна нестача грошей — це складно. Але обстежуватися хоча б раз у 12 місяців потрібно. Тим більше, екологія та харчування у нас далеко не кращі. Кожен з нас бачить, скільки сміття ми приносимо з собою на взутті додому. І як мало того ж сміття на вулицях за кордоном, скажімо, в Європі. Це все теж впливає на стан нашого здоров’я, хоча ми можемо цього не помічати”, — додає музикант.

Нагадаємо, рання діагностика раку може врятувати мільйони життів

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,521.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,604.97