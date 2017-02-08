Музикант Діля вперше розповів про те, як поборов онко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Композитор, музикант, продюсер Діля (Едуард Приступа), який зумів побороти онкологію поділився власною історією одужання та закликав українців регулярно проходити онкологічні огляди, передає УНН за посиланням на Styler.
Трохи більше року тому Діля (Едуард Приступа) абсолютно випадково дізнався, що в нього рак. До цього жодних серйозних проблем із здоров’ям у нього не було.
Після того, як музикант дізнався про свій діагноз, він не знав, куди йому звертатися. Дзвонив знайомим і друзям, чекав поради, шукав клініку в інтернеті. За перші тижні з часу постановки діагнозу він побував у різних лікарнях: і в державних, і в приватних.
“Пам’ятаю, в державних я відразу відчував якийсь моральний тиск. Атмосфера була там дуже негативна. Я навіть не хочу називати ті заклади, в яких мені довелося побувати. Там брудно, там страшно. Там досі ніби все застигло в радянському союзі. Чесно кажучи, я співчуваю тим людям, які туди потрапляють. Досить мені було переступити поріг такого закладу, як приходило відчуття, що ти приречений на смерть. У мене було стійке відчуття, що все пропало.
Але важливо розуміти: і там є порядні і професійні лікарі та медсестри, там теж багато людей одужують. Просто самі лікарі поставлені в такі умови, коли треба виживати і зводити кінці з кінцями. Тут вже претензії не до лікарів, а до держави. Після таких візитів в державні клініки я виходив з відчуттям безвиході: або напитися, або сісти в машину і розбитися. Але завдяки підтримці дружини, родичів і друзів я не здався”, — розповідає музикант.
Згодом, як зазначає музикант, за рекомендаціями друзів, він звернуся до ізраїльської клініки. Та сьогодні, він проходить обстеження, які і потрібно після операції, вже в українській клініці.
“Але я б не сказав, що в Україні все так погано з обстеженнями і з лікуванням. Мені зараз треба регулярно обстежуватися, контролювати показники здоров’я. І ось нещодавно я проходив обстеження в „Кіберклініці Спіженка“. Я був буквально вражений тим сервісом, який там є. Персонал там дуже серйозний. Я навіть було подумав на секунду, що знову опинився за кордоном. Коли у мене буде чергове обстеження, то точно піду тільки туди”, — сказав Діля.
Музикант наголосив, що дуже важливо проходити регулярні профілактичні огляди.
“Навіть якщо нічого не турбує, просто сходіть раз на рік здавати кров, сходіть на огляд до лікаря. Я розумію, що в тій складній ситуації, в якій опинилася наша країна — корупція, криза та тотальна нестача грошей — це складно. Але обстежуватися хоча б раз у 12 місяців потрібно. Тим більше, екологія та харчування у нас далеко не кращі. Кожен з нас бачить, скільки сміття ми приносимо з собою на взутті додому. І як мало того ж сміття на вулицях за кордоном, скажімо, в Європі. Це все теж впливає на стан нашого здоров’я, хоча ми можемо цього не помічати”, — додає музикант.
Нагадаємо, рання діагностика раку може врятувати мільйони життів.