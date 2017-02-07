ВООЗ: рання діагностика раку може врятувати мільйони життів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Щорічно 8,8 млн осіб помирають від ракових захворювань. Такі дані оприлюднила Всесвітня організація охорони здоров'я, передає УНН.
Вчені констатують, що особливо висока смертність спостерігається у країнах з низьким і середнім доходом.
“Візьміть африканські країни — з десяти дітей, хворих на рак, там виживають тільки двоє. А в Європі виживають вісім і тільки двоє помирають,” — заявив помічник генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я Олег Честнов.
Водночас у ВООЗ констатують, що рання діагностика допомагає рятувати життя.
Експерти рекомендують вести просвітницьку роботу для населення з приводу симптоматики ракових захворювань, а також регулярно проводити диспансеризацію.
Також експерти нагадали, що хоча ці заходи вимагають інвестицій, вони дозволять уникнути витрат в майбутньому.
Так, у 2010 році втрата працездатності в результаті онкологічних захворювань і їх лікування обійшлося країнам світу в 1,16 трильйона доларів.
Додамо, що у ВООЗ сподіваються до 2030 року на третину знизити число випадків передчасної смерті від раку завдяки ранній діагностиці та профілактиці.
Нагадаємо, за даними американських вчених, за минулі десять років рівень захворюваності на рак зріс більш ніж на третину.
Як повідомляв УНН, за даними ВООЗ, смертність від раку до 2030 року може зрости на 45%.
При цьому, за словами фахівців, для ефективної боротьби із онкозахворюваннями в Україні необхідно створити єдиний медичний простір профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань.
Нардеп Д.Силантьєв переконаний, що у медзакладах треба збільшувати кількість кабінетів профілактики, а не ліжко-місць.
Наразі в Україні досі не існує єдиної системи профілактики онкозахворювань.