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ВОЗ: ранняя диагностика рака может спасти миллионы жизней

Киев • УНН

 • 9682 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Ежегодно 8,8 млн человек умирают от раковых заболеваний. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения, передает УНН.

ВОЗ: ранняя диагностика рака может спасти миллионы жизней

Ученые констатируют, что особенно высокая смертность наблюдается в странах с низким и средним доходом.

"Возьмите африканские страны - из десяти детей, больных раком, там выживают только двое. А в Европе выживают восемь и только двое умирают", - заявил помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения Олег Честнов.

В то же время в ВОЗ констатируют, что ранняя диагностика помогает спасать жизни.

Эксперты рекомендуют вести просветительскую работу для населения по поводу симптоматики раковых заболеваний, а также регулярно проводить диспансеризацию.

Также эксперты напомнили, что хотя эти мероприятия требуют инвестиций, они позволят избежать расходов в будущем.

Так, в 2010 году потеря трудоспособности в результате онкологических заболеваний и их лечения обошлось странам мира в 1,16 триллиона долларов.

Добавим, что в ВОЗ надеются до 2030 года на треть снизить число случаев преждевременной смерти от рака благодаря ранней диагностике и профилактике.

Напомним, по данным американских ученых, за прошедшие десять лет уровень заболеваемости раком вырос более чем на треть.

Как сообщал УНН, по данным ВОЗ, смертность от рака до 2030 года может вырасти на 45%.

При этом, по словам специалистов, для эффективной борьбы с онкозаболеваниями в Украине необходимо создать единое медицинское пространство профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний.

Нардеп Д.Силантьев убежден, что в медучреждениях надо увеличивать количество кабинетов профилактики, а не койко-мест.

В Украине до сих пор не существует единой системы профилактики онкозаболеваний.

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