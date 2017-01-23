У медзакладах треба збільшувати кількість кабінетів профілактики, а не ліжко-місць - нардеп

"Раніше була чітко вибудована система популяризації здорового способу життя: починаючи від дитячого садочка і закінчуючи місцем роботи. Був постійний медичний контроль і в школах, і в інститутах. Сьогодні це все зійшло нанівець, немає так званого контролю за здоров'ям дітей ні в школі, ні в університеті. Все це наслідок того, що політика держави тривалий час зосереджувала свою увагу на тих питаннях, на яких можна швидко заробити гроші, самозбагатитися, оминаючи увагою профілактику. І, на жаль, лідери держави приходять, обличчя змінюються, – а політика щодо здоров'я нації є незмінною. Якщо дерево не поливати – воно загине. Якщо не вкладати кошти у здоров'я нації, якщо не вкладати гроші саме не в наслідки, а в попередження, – ми втратимо все", - наголосив він.

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Д.Силантьєв також розповів, що для того, аби система профілактики захворювань запрацювала на повну потужність – має пройти не один рік. Прикладом тому є такі країни, як Канада, Японія, Скандинавські країни, де є чітке розуміння співвідношення витрачених коштів на лікування хворого та на профілактику хвороб, зауважив він.

"Раніше у Китаї, якщо імператор захворів, то лікаря вбивали. Адже лікар був потрібен не для того, щоб лікувати імператора, а для того, щоб він не хворів. Надважливий курс, який має взяти Україна, – це профілактика захворювань і здорового способу життя, адже багато країн таких, як Канада, та ж Японія, Скандинавські країни, де рівень життя є надвисоким, у них акцент спрямований саме на фізичну культуру, на спорт. Там є розуміння, що один євро, вкладений у профілактику та здоровий спосіб життя – це вісім євро економії через 8 років. Це давно пораховано і є відомим фактом.

Нам потрібно розуміти, що краще не збільшувати кількість ліжок у лікарнях, не відмивати гроші на тендерах, а потрібно щоб велась робота, були спеціалісти у дитсадках, у школах. У тій же Європі не одразу прийшли до результату, це видпрацьовувалось тривалий час. Проте, потреба брати вірний курс на часі вже сьогодні", - відзначив він.

Як повідомляв УНН, за словами нардепа І.Шурми, систему профілактики захворювань потрібно пропагувати людям ще із шкільного віку.

При цьому, фахівці наголошують на тому, що наразі в Україні, на рівні держави, досі не існує єдиної системи профілактики онкозахворювань.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, “Клініка Спіженко” пропонує індивідуально розроблені скрінінгові програми для онкопрофілактики.