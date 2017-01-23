В медучреждениях надо увеличивать количество кабинетов профилактики, а не койко-мест - нардеп

"Раньше была четко выстроена система популяризации здорового образа жизни: начиная от детского сада и заканчивая местом работы. Был постоянный медицинский контроль и в школах, и в институтах. Сегодня это все сошло на нет, нет так называемого контроля за здоровьем детей ни в школе , ни в университете. Все это следствие того, что политика государства длительное время сосредоточила свое внимание на тех вопросах, на которых можно быстро заработать деньги, самообогатиться, минуя вниманием профилактику. И, к сожалению, лидеры государства приходят, лица меняются, - а политика относительно здоровья нации является неизменной. Если дерево не поливать - оно погибнет. Если не вкладывать средства в здоровье нации, если не вкладывать деньги именно не в последствия, а в предупреждение, - мы потеряем все ", - подчеркнул он.

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Д. Силантьев также рассказал, что для того, чтобы система профилактики заболеваний заработала на полную мощность - должно пройти не один год. Примером тому являются такие страны, как Канада, Япония, Скандинавские страны, где есть четкое понимание соотношения затраченных средств на лечение больного и на профилактику болезней, отметил он.

"Раньше в Китае, если император заболел, то врача убивали. Ведь врач был нужен не для того, чтобы лечить императора, а для того, чтобы он не болел. Важнейший курс, который должна принять Украина, - это профилактика заболеваний и здорового образа жизни , ведь многие страны такие, как Канада, та же Япония, Скандинавские страны, где уровень жизни является сверхвысоким, в них акцент направлен именно на физическую культуру, на спорт. Там есть понимание, что один евро, вложенный в профилактику и здоровый образ жизни - это восемь евро экономии через 8 лет. Это давно посчитано и является известным фактом.

Нам нужно понимать, что лучше не увеличивать количество коек в больнице, не отмывать деньги на тендерах, а нужно чтобы велась работа, были специалисты в детсадах, в школах. В той же Европе не сразу пришли к результату, это отрабатывалось длительное время. Однако, потребность брать верный курс на времени уже сегодня ", - отметил он.

Как сообщал УНН, по словам нардепа И.Шурмы, систему профилактики заболеваний нужно пропагандировать людям еще со школьного возраста .

При этом, специалисты отмечают, что сейчас в Украине, на уровне государства, до сих пор не существует единой системы профилактики онкозаболеваний .

Напомним, как сообщал УНН, "Клиника Спиженко" предлагает индивидуально разработанные скрининговые программы для онкопрофилактики.