За минулі десять років рівень захворюваності на рак виріс більш ніж на третину - вчені
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У світі стрімко зростає кількість онкохворих. За минулі десять років рівень захворюваності на рак виріс на 33%. Про це повідомили американські вчені під час конференції Американської асоціації сприяння розвитку науки, передає УНН.
Так, вперше в історії вчені зафіксували зростання збільшення захворюваності онкологією на третину.
На сьогодні, не зважаючи на появу нових методів боротьби із небезпечною хворобою, проблема залишається актуальною.
"У минулому році захворіли на рак 17 мільйонів осіб із загальної кількості населення планети, з них 8,7 мільйона – померли", – констатують вчені.
Як повідомляв УНН, за даними ВООЗ, смертність від раку до 2030 року зросте на 45%.
При цьому, за словами фахівців, для ефективної боротьби із онкозахворюваннями в Україні необхідно створити єдиний медичний простір профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань.
Нардеп Д.Силантьєв переконаний, що у медзакладах треба збільшувати кількість кабінетів профілактики, а не ліжко-місць.
Наразі в Україні досі не існує єдиної системи профілактики онкозахворювань.