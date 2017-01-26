За прошедшие десять лет уровень заболеваемости раком вырос более чем на треть - ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В мире стремительно растет количество онкобольных. За прошедшие десять лет уровень заболеваемости раком вырос на 33%. Об этом сообщили американские ученые на конференции Американской ассоциации содействия развитию науки, передает УНН.
Так, впервые в истории ученые зафиксировали рост увеличения заболеваемости онкологией на треть.
На сегодня, несмотря на появление новых методов борьбы с опасной болезнью, проблема остается актуальной.
"В прошлом году заболели раком 17 млн человек из общей численности населения планеты, из них 8,7 миллиона - умерли", - констатируют ученые.
Как сообщал УНН, по данным ВОЗ, смертность от рака до 2030 года возрастет на 45%.
При этом, по словам специалистов, для эффективной борьбы с онкозаболеваниями в Украине необходимо создать единое медицинское пространство профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний.
Нардеп Д.Силантьев убежден, что в медучреждениях надо увеличивать количество кабинетов профилактики, а не койко-мест.
Сейчас в Украине до сих пор не существует единой системы профилактики онкозаболеваний.