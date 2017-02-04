Москва сообщила об обстреле посольства РФ в Дамаске
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В МИД РФ сообщили об обстреле их посольства в Сирии в течение 2 и 3 февраля, отмечая, что при этом никто не пострадал, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Как отметили в российском ведомстве, один выстрел попал в пространство между зданием посольства и гостевым домом, другой - разорвался в 20 метрах от входа.
"Это преступление не может оставаться безнаказанным", - отметили в МИД России, пообещав, что будут продолжать "бескомпромиссную борьбу с террористами в Сирии".
Москва, которая на протяжении длительного времени является союзницей Дамаска, в сентябре 2015 г. начала воздушную кампанию в Сирии для поддержки режима президента Башара аль-Асада.