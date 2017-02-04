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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 51317 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Москва повідомила про обстріл посольства РФ у Дамаску

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. У МЗС РФ повідомили про обстріли їхнього посольства у Сирії упродовж 2 і 3 лютого, зазначаючи, що при цьому ніхто не постраждав, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Москва повідомила про обстріл посольства РФ у Дамаску

Як зазначили у російському відомстві, один постріл влучив у простір між будівлею посольства та гостьовим будинком, інший - розірвався за 20 метрів до входу.

“Цей злочин не може залишатися без покарання”, - зазначили у МЗС Росії, пообіцявши, що продовжуватимуть “безкомпромісну боротьбу з терористами у Сирії”.

Москва, яка упродовж тривалого часу є союзницею Дамаска, у вересні 2015 року розпочала повітряну кампанію у Сирії задля підтримки режиму президента Башара аль-Асада.

Нагадаємо, бойовики у кінці грудня минулого року обстріляли посольство РФ в Сирії.

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