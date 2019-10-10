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Москалькова отреагировала на обращение Денисовой

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не получала от уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой обращения по поводу задержанных граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова, пишет УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

Москалькова отреагировала на обращение Денисовой

“Я знаю, что в прессе такая информация распространена, но никакого официального обращения на сегодняшний день пока не получила, буду сейчас еще проверять, поступало ли в аппарат”, — сообщила российский омбудсмен.

Ранее Денисова заявляла, что обратилась к Москальковой с просьбой о содействии в установлении местонахождения граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова, осужденных в оккупированном Крыму. Она указала, что, по информации родственников и адвокатов, в конце сентября их вывезли из пенитенциарного заведения на территории Крыма, где они сейчас — не известно.

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