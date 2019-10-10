Москалькова відреагувала на звернення Денісової
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова не отримувала від уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової звернення з приводу затриманих громадян України Володимира Дудки і Олексія Бессарабова, пише УНН з посиланням на агентство ТАСС.
“Я знаю, що в пресі така інформація поширена, але ніякого офіційного звернення на сьогоднішній день поки не отримала, буду зараз ще перевіряти, чи надходила в апарат”, — повідомила російський омбудсмен.
Раніше Денисова заявляла, що звернулася до Москалькової з проханням про сприяння у встановленні місцезнаходження громадян України Володимира Дудки і Олексія Бессарабова, засуджених в окупованому Криму. Вона вказала, що, за інформацією родичів і адвокатів, в кінці вересня їх вивезли з пенітенціарного закладу на території Криму, де вони зараз — невідомо.