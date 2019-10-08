Денісова звернулася до Москалькової щодо Дудки та Бессарабова
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової щодо заходів для встановлення місцезнаходження засуджених у "справі українських диверсантів" севастопольців Володимира Дудки й Олексія Бессарабова. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
Денісова нагадала, що згідно з отриманою інформацією від рідних та адвокатів, наприкінці вересня наших громадян вивезли з пенітенціарного закладу на території тимчасово окупованого Криму. Де зараз перебувають громадяни України – невідомо.
"У зв’язку з цим, невідкладно звернулася до Уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової вжити заходів щодо встановлення місцеперебування Володимира Дудки та Олексія Бессарабова для подальшого інформування рідних та адвокатів", - написала Денісова.
Нагадаємо, місце перебування засуджених у "справі українських диверсантів" севастопольців Володимира Дудки й Олексія Бессарабова залишається невідомим.