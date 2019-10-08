Денисова обратилась к Москальковой из-за Дудки и Бессарабова
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой относительно мер по установлению местонахождения осужденных по "делу украинских диверсантов" севастопольцев Владимира Дудки и Алексея Бессарабова. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
Денисова напомнила, что согласно полученной информации от родных и адвокатов, в конце сентября наших граждан вывезли из пенитенциарного заведения на территории временно оккупированного Крыма. Где находятся граждане Украины - неизвестно.
"В связи с этим, безотлагательно обратилась к Уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой принять меры по установлению местонахождения Владимира Дудки и Алексея Бессарабова для дальнейшего информирования родных и адвокатов", - написала Денисова.
Напомним, место пребывания осужденных по "делу украинских диверсантов" севастопольцев Владимира Дудки и Алексея Бессарабова остается неизвестным.