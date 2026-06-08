Мощные дожди, град и шквалы: какой будет погода в Украине 8 июня
Киев • УНН
8 июня в Украине пройдут значительные дожди с градом и шквалами. Температура днем составит 20-28 градусов, а в столице ожидается до 22 градусов.
В понедельник, 8 июня, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, ожидаются умеренные, в северных и центральных областях местами значительные дожди, днем на Левобережье грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с.
Ветер северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 20-25°, на Левобережье 23-28°
В Киеве и области 8 июня будет облачно с прояснениями, ожидается дождь. Температура воздуха +20°...+22°.
Грозы и жара до 29 градусов - в ближайшие трое суток Украину ждет неустойчивая погода07.06.26, 13:35 • 47719 просмотров