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Монетный двор США представил монету с изображением темнокожей "Леди Свободы"

Монетный двор США представил монету с изображением темнокожей "Леди Свободы"

Киев • УНН

 • 10109 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Монетный двор США представил золотую монету стоимостью 100 долларов с изображением афроамериканской женщины в образе "Леди Свободы", передает УНН со ссылкой на ABC News.

Золотую монету номиналом в 24 карата, которую приурочили к 225-летию Монетного двора, представили в четверг в столице США Вашингтоне.

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На одной из сторон монеты изображена "Леди Свобода" с венцом из звезд на голове. С другой стороны изображен символ Америки - белоголовый орел и надпись на латыни "E Pluribus Unum" ( Один из многих").

Отметим, впервые с 1790-х годов на американской монете изображена темнокожая женщина. В дальнейшем Монетный двор США планирует выпустить монеты с изображением американок азиатского, испанского и другого происхождения для отображения культурного и этнического многообразия США.

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