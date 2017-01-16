Монетний двір США презентував монету із зображенням темношкірої “Леді Свободи”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Монетний двір США представив золоту монету вартістю 100 доларів із зображенням афроамериканської жінки в образі “Леді Свободи”, передає УНН з посиланням на ABC News.
Золоту монету номіналом у 24 карати, яку приурочили до 225-річчя Монетного двору, презентували в четвер у столиці США Вашингтоні.
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На одній зі сторін монети зображена “Леді Свобода” з вінцем із зірок на голові. З іншого боку зображений символ Америки - білоголовий орел і напис на латині "E Pluribus Unum" ("Один з багатьох”).
Зазначимо, вперше з 1790-х років на американській монеті зображена темношкіра жінка. Надалі Монетний двір США планує випустити монети із зображенням американок азіатського, іспанського та іншого походження для відображення культурного і етнічного різноманіття США.