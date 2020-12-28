Молекулярный биолог: существующие вакцины от COVID-19 могут быть неэффективными

"Те вакцины, которые сейчас производятся, могут быть неэффективными", - заявил молекулярный биолог.

По мнению Северинова, это очень важный момент, ведь в случае неэффективности существующих вакцин могут наступить опасные последствия: увеличение распространения коронавируса и количества инфицированных.

"И это существенно, потому что человек, будучи провакцинированным и даже сходив куда-то и убедившись, что у него есть антитела, начинает вести себя так, как будто он уже иммунен и не может быть заражен. Если выясняется на самом деле, что он или она могут быть заражены, то изменение поведения человека приведет к риску возникновения той самой инфекции, против которой его должны были защитить. Это очевидный вариант", - рассказал он.

По словам Северинова, немаловажным аспектом с существующими вакцинами является также наличие побочных эффектов, не связанных с коронавирусом.

"Второй вариант, что применение вакцины может привести к каким-то нежелательным побочным эффектам, не связанных с коронавирусной инфекцией. И такого рода случаи тоже известны", - подчеркнул он.

Напомним, международный эксперт в сфере здравоохранения Михаил Фаворов объяснил, почему украинский кандидат в вакцины сохраняет 100% эффективности при любой мутации коронавируса.