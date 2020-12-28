Молекулярный биолог: существующие вакцины от COVID-19 могут быть неэффективными
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Существующие в мире вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 могут быть неэффективными. В таком случае следует ожидать соответствующих негативных последствий в распространении коронавируса. Об этом в интервью проекту "Центральный вайб" рассказал молекулярный биолог и профессор университета Ратгерса (США) Константин Северинов, сообщает УНН.
"Те вакцины, которые сейчас производятся, могут быть неэффективными", - заявил молекулярный биолог.
По мнению Северинова, это очень важный момент, ведь в случае неэффективности существующих вакцин могут наступить опасные последствия: увеличение распространения коронавируса и количества инфицированных.
"И это существенно, потому что человек, будучи провакцинированным и даже сходив куда-то и убедившись, что у него есть антитела, начинает вести себя так, как будто он уже иммунен и не может быть заражен. Если выясняется на самом деле, что он или она могут быть заражены, то изменение поведения человека приведет к риску возникновения той самой инфекции, против которой его должны были защитить. Это очевидный вариант", - рассказал он.
По словам Северинова, немаловажным аспектом с существующими вакцинами является также наличие побочных эффектов, не связанных с коронавирусом.
"Второй вариант, что применение вакцины может привести к каким-то нежелательным побочным эффектам, не связанных с коронавирусной инфекцией. И такого рода случаи тоже известны", - подчеркнул он.
Напомним, международный эксперт в сфере здравоохранения Михаил Фаворов объяснил, почему украинский кандидат в вакцины сохраняет 100% эффективности при любой мутации коронавируса.