Молекулярний біолог: існуючі вакцини від COVID-19 можуть бути неефективними

"Ті вакцини, які зараз виробляються, можуть бути неефективними", - заявив молекулярний біолог.

На думку Северинова, це дуже важливий момент, адже у разі неефективності існуючих вакцин можуть наступити небезпечні наслідки: збільшення поширення коронавірусу і кількості інфікованих.

"І це суттєво, тому що людина, будучи провакцинованою і навіть сходивши кудись і переконавшись, що у неї є антитіла, починає поводити себе так, як ніби вона уже імунна і не може бути зараженою. Якщо з'ясовується насправді, що він або вона можуть бути зараженими, то зміна поведінки людини призведе до ризику виникнення тієї самої інфекції, проти якої її повинні були захистити. Це очевидний варіант", - розповів він.

За словами Северинова, важливим аспектом з існуючими вакцинами є також наявність побічних ефектів, не пов'язаних з коронавірусом.

"Другий варіант - що застосування вакцини може призвести до якихось небажаних побічних ефектів, не пов'язаних з коронавірусною інфекцією. І такого виду випадки теж відомі", - підкреслив він.

Нагадаємо, міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я Михайло Фаворов пояснив, чому український кандидат у вакцини зберігає 100% ефективності при будь-якій мутації коронавірусу.