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Местные бюджеты в 2016 году компенсировали за перевозку льготников 9,2% стоимости услуг

Местные бюджеты в 2016 году компенсировали за перевозку льготников 9,2% стоимости услуг

Киев • УНН

 • 8187 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В 2016 году из районных и городских бюджетов и бюджета столицы за перевозки в пригородном сообщении пассажиров льготных категорий ПАО "Укрзализныця" получена наименьшая компенсация за последние 10 лет. Местная власть в целом возместила лишь 9,2% от суммы предоставленных услуг и задолжала железнодорожному перевозчику 423,9 млн грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"В 2016 году впервые местные бюджеты не получили субвенций из госбюджета на компенсационные выплаты за льготный проезд отдельных категорий граждан. Самостоятельно же местная власть смогла компенсировать менее 10%, аргументируя тем, что нет средств. Большинство городских и районных государственных администраций в прошлом году отказалась подписывать договоры с региональными филиалами ПАО "Укрзализныця" относительно компенсации убытков за перевозку отдельных категорий граждан", — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что рекордсменами по нулевой компенсации стали г. Киев, Черновицкая, Львовская, Ивано-Франковская области — 0%, а также Киевская — она возместила 0,4%. Среди областей, которые смогли выделить компенсацию, Кировоградская — 65,6%, Запорожская — 24,2%, Полтавская — 27,0%, Николаевская — 19,6%, Днепропетровская — 18,5%, Тернопольская — 9,9% и др. Причем компенсировать стали только с сентября, после проведения соответствующей работы со стороны "Укрзализныци".

Также в ведомстве напомнили, что в 2017 году, в связи с внесением изменений в Бюджетный кодекс Украины, субвенции из госбюджета местным бюджетам на компенсацию за льготный проезд железнодорожным транспортом не предусмотрены, местным властям придется выделять расходы самостоятельно, поэтому высока вероятность повторения ситуации со слишком низким уровнем возмещения за перевозку льготных пассажиров.

Справка: в 2014 году за перевозку пассажиров льготных категорий в пригородном железнодорожном сообщении перевозчику местные бюджеты компенсировали 44,3% и задолжали 174,1 млн грн, в 2015 году возместили 39,7% и не вернули 242,7 млн грн.

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