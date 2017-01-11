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Місцеві бюджети у 2016 році компенсували за перевезення пільговиків 9,2% вартості послуг

Місцеві бюджети у 2016 році компенсували за перевезення пільговиків 9,2% вартості послуг

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. У 2016 році з районних і міських бюджетів та бюджету столиці за перевезення в приміському сполученні пасажирів пільгових категорій ПАТ “Укрзалізниця” отримано найменшу компенсацію за останні 10 років. Місцева влада загалом відшкодувала лише 9,2% від суми наданих послуг і заборгувала залізничному перевізнику 423,9 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.

“У 2016 році вперше місцеві бюджети не отримали субвенцій з держбюджету на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян. Самостійно ж місцева влада спромоглася компенсувати менше 10%, аргументуючи тим, що немає коштів. Більшість міських та районних державних адміністрацій минулого року відмовилася підписувати договори з регіональними філіями ПАТ „Укрзалізниця“ стосовно компенсації збитків за перевезення окремих категорій громадян”, — йдеться в повідомленні.

У відомстві також зазначили, що рекордсменами через нульову компенсацію стали м. Київ, Чернівецька, Львівська, Івано-Франківська області — 0%, а також Київська — вона відшкодувала 0,4%. Серед областей, які змогли виділити компенсацію, Кіровоградська — 65,6%, Запорізька — 24,2%, Полтавська — 27,0%, Миколаївська — 19,6%, Дніпропетровська — 18,5%, Тернопільська — 9,9% та ін. Причому компенсувати стали лише з вересня, після проведення відповідної роботи з боку Укрзалізниці.

Також у відомстві нагадали, що у 2017 році, у зв’язку з внесенням змін до Бюджетного кодексу України, субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на компенсацію за пільговий проїзд залізничним транспортом не передбачені, місцевій владі доведеться виділяти видатки самостійно, тому висока ймовірність повторення ситуації із занадто низьким рівнем відшкодування за перевезення пільгових пасажирів.

Довідково:у 2014 році за перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні залізничному перевізнику місцеві бюджети компенсували 44,3% і заборгували 174,1 млн грн, у 2015 році відшкодували 39,7% і не повернули 242,7 млн грн.

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